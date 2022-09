30 photos de jeunesse de la princesse Diana – avant qu’elle ne devienne princesse

Le 31 août 1997, la princesse Diana était victime d’un grave accident d’auto à Paris peu après minuit. Un accident mortel qui a donné naissance à de nombreuses théories. Chose certaine, sa mort a été pleurée par des millions de personnes dans le monde entier. 25 ans plus tard, la mémoire et l’héritage de Diana, la princesse de Galles, perdurent.

Une jeune fille ordinaire

Le 29 juillet 1981, Lady Diana Spencer et le prince Charles unissaient leur destin dans un mariage de conte de fées. Avant son mariage, les enfants et sa vie de militante, la vie de la princesse Diana était relativement ordinaire. Elle était un esprit libre qui aimait passer du temps avec ses amis et sa famille, comme le démontrent les photos suivantes.

Jetons un coup d’œil à la jeune fille et à la femme avant qu’elle ne devienne la princesse de Galles.